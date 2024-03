Hebei Sitong New Metal Material Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen in den sozialen Medien hindeutet. Negative Diskussionen wurden in diesem Zeitraum nicht verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die das Interesse der Anleger weckten, überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,9, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie eine Dividendenrendite von 0,47 % auf, was 1,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Lizhong Sitong Light Alloys-Aktie eine Performance von -41,85 %, was eine Underperformance von -18,49 % im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.