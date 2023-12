Hebei Sitong New Metal Material Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Lizhong Sitong Light Alloys: Anleger-Stimmung und Bewertung

Die Anleger von Lizhong Sitong Light Alloys haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in sozialen Medien abgegeben. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befassen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt zeigt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, was zu einer entsprechenden Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Lizhong Sitong Light Alloys eine Ausschüttung von 0,34 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,92 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 1,58 Prozentpunkten führt zur Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lizhong Sitong Light Alloys beträgt 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) als neutral einzustufen ist. Fundamentale Kriterien zeigen somit weder eine Unter- noch Überbewertung und führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist und die Dividende sowie fundamentale Kriterien als eher schlecht einzustufen sind, während der Relative Strength-Index eine negative Tendenz zeigt.