Hebei Sinopack Electronic Technolog Aktie: Das ist ein Knall!

Die Hebei Sinopack Electronic wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 101,94 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (61,84 CNH) um -39,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 78,08 CNH, was einer Abweichung von -20,8 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hebei Sinopack Electronic wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Hebei Sinopack Electronic eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hebei Sinopack Electronic beträgt 51,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,21 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für Hebei Sinopack Electronic somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in unserer Analyse.