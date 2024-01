Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,48 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,48 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,87 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 89,47, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Branchenvergleich schneidet die Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie mit einer Rendite von 1,81 Prozent im Vergleich zur Industrie- und Maschinen-Branche positiv ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs.