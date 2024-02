Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech beträgt das aktuelle KGV 136, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,72 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,3 CNH, was einer Abweichung von -24,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,34 CNH) liegt der letzte Schlusskurs um -19,48 Prozent darunter. Die Aktie erhält daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech zeigt kaum Veränderungen und entspricht damit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt die Note "Neutral" verliehen.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt, dass Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,52 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -20,67 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,47 Prozent erzielte, liegt Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech mit einer Unterperformance von 21,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.