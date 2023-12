Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Aktie: So kann man sich irren!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Anhand der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. In Bezug auf Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,91 CNH, während der Kurs der Aktie (5,56 CNH) um -5,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 5,89 CNH entspricht einer Abweichung von -5,6 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 81, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt eine Überkauft-Situation und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen mit 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse verschiedener Indikatoren eine negative Bewertung für die Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie.