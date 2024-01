Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech befindet sich derzeit in einer neutralen Position sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch auf die technische Analyse. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 136,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Aktie bei 5,75 CNH und ist damit -2,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -2,54 Prozent liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in sozialen Netzwerken überwiegend positive Stimmungen in den Diskussionen über die Aktie verzeichnet. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut". Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 3,05 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,75 Prozent, wobei Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech aktuell 3,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.