Hebei Jianxin Chemical Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Hebei Jianxin Chemical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,05, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hebei Jianxin Chemical.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Jianxin Chemical einen Wert von 119 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche ist dies weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hebei Jianxin Chemical ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividende von Hebei Jianxin Chemical liegt bei 1,22 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,93 % nur leicht niedriger ist. Die Differenz von 0,71 Prozentpunkten führt daher ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Hebei Jianxin Chemical-Aktie basierend auf dem RSI, den fundamentalen Kennzahlen, der Anleger-Stimmung und der Dividendenrendite.