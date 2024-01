Hebei Jianxin Chemical Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Jianxin Chemical liegt bei 119, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Somit wird die Aktie von Hebei Jianxin Chemical als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite beträgt 1,22 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Hebei Jianxin Chemical ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild rund um Hebei Jianxin Chemical. Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann die Analyse der fundamentalen Kriterien und des Anleger-Sentiments zu dem Schluss führen, dass Hebei Jianxin Chemical derzeit auf einem durchschnittlichen Niveau gehandelt wird und von den Anlegern positiv bewertet wird.