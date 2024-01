Hebei Jiantou Energy Investment Aktie: Was kann da noch kommen?

Jointo Energy Investment Hebei schüttet eine Dividendenrendite von 0,55 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,14 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jointo Energy Investment Hebei liegt bei 219, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) ähnlich ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Jointo Energy Investment Hebei derzeit -4,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -17,87 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen", liegt die Rendite von Jointo Energy Investment Hebei bei -1,1 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,02 Prozent, wobei Jointo Energy Investment Hebei mit 1,12 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.