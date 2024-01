Mit Hebei Hengshui Laobaigan Liquor wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Hebei Hengshui Laobaigan Liquor wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was das Gesamtbild langfristig auf "Schlecht" einstuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -11,04 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor 0,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt -10,38 Prozent, und Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt aktuell 0,65 Prozent unter diesem Wert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 62,61, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,57 CNH. Der letzte Schlusskurs (21,25 CNH) weicht somit um -20,02 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist ebenfalls eine Abweichung von -6,43 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.