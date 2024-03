Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Getränkebranche im Durchschnitt um -22,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hebei Hengshui Laobaigan Liquor um -29,77 Prozent unterperformt hat. Im Verbrauchsgütersektor lag die mittlere Rendite bei -22,75 Prozent, wobei Hebei Hengshui Laobaigan Liquor 29,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hebei Hengshui Laobaigan Liquor eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hebei Hengshui Laobaigan Liquor daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Diese Häufung von Kaufsignalen führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hebei Hengshui Laobaigan Liquor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt bei 59,85, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 23,55 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,12 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,06 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 19,52 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Hebei Hengshui Laobaigan Liquor auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Hebei Hengshui Laobaigan Liquor in verschiedenen Bereichen wie Branchenvergleich, Anlegerstimmung, RSI und technischer Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält, die von "Schlecht" über "Neutral" bis hin zu "Gut" reichen.