Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie Anleger festgestellt haben. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hebei Hengshui Laobaigan Liquor unterhalten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Konkret gab es 2 "Schlecht"-Signale und nur 1 "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hebei Hengshui Laobaigan Liquor mit einem aktuellen Kurs von 18,82 CNH inzwischen -7,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,68 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser zeigt an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor beträgt aktuell 24,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hebei Hengshui Laobaigan Liquor damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Hebei Hengshui Laobaigan Liquor mit einer Rendite von -52,19 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,41 Prozent, wobei Hebei Hengshui Laobaigan Liquor mit 31,79 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.