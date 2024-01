Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Hebei Hengshui Laobaigan Liquor zeigt eine Rendite von -11,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Dies liegt etwas unter dem Branchendurchschnitt von -10,69 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Diskussionen und die Änderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dementsprechend wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen zeigen ebenfalls ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 65,22 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor.