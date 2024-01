Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Hebei Hengshui Laobaigan Liquor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,68 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,43 Prozent, was bedeutet, dass Hebei Hengshui Laobaigan Liquor im Branchenvergleich um -16,26 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -10,8 Prozent, und Hebei Hengshui Laobaigan Liquor lag 15,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und weist darauf hin, dass Hebei Hengshui Laobaigan Liquor weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Hebei Hengshui Laobaigan Liquor festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hebei Hengshui Laobaigan Liquor wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung.