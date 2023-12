Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat im letzten Jahr eine Rendite von -11,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt die Aktie 6,13 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Getränkesektor beträgt -4,51 Prozent, wobei Hebei Hengshui Laobaigan Liquor derzeit 6,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen negative Themen überwogen. Darüber hinaus haben statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger gab es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen häufiger als üblich erwähnt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt sowohl auf 7- und 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie aufgrund der genannten Faktoren als "Schlecht" bewertet, obwohl das Anleger-Sentiment neutral ist und der RSI im neutralen Bereich liegt.