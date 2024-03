Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt bei 76, was ihn als „überkauft“ einstuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,41 und deutet auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zu Hebei Hengshui Laobaigan Liquor wider. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen der letzten zwei Wochen war positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem konnten vier Handelssignale ermittelt werden, von denen drei positiv und eines negativ waren. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,04 CNH. Der letzte Schlusskurs von 18,98 CNH weicht um -17,62 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 19,04 CNH, was einer Abweichung von nur -0,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung des Unternehmens, wobei die technische Analyse aufgrund der aktuellen Kursentwicklung eher negativ ausfällt, während die Stimmung unter Anlegern und Nutzern im Internet gemischte Signale sendet.