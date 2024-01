Hebei Construction-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Baunternehmen Hebei Construction wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauindustrie liegt das KGV von Hebei Construction jedoch weit unter dem Branchendurchschnitt von 47,32, was einer Unterbewertung von etwa 94 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Hebei Construction weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (45,45 Punkte) als auch der RSI25 (61,9) deuten darauf hin, dass das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Hebei Construction und führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie liegt die Rendite von Hebei Construction mit -39,77 Prozent mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,12 Prozent verzeichnet, liegt Hebei Construction mit einer Rendite von -34,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.