Hebei Construction Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Hebei Construction Aktie zeigt sich laut der technischen Analyse mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,7 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,53 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -24,29 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,54 HKD, was einen Abstand von -1,85 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hebei Construction in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Kommunikation blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen spiegelt sich ebenfalls in einem "Neutral"-Rating wider, da das Unternehmen im Vergleich zur Norm unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik des Aktienkurses. Für Hebei Construction ergibt sich ein RSI von 16,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 57,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien fand Hebei Construction zuletzt vermehrt positive Erwähnung, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich vor allem auf die positiven Aspekte des Unternehmens. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".