Hebei Construction Aktie: So schnell kann es gehen

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität über Hebei Construction im Netz auf durchschnittlichem Niveau, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Hebei Construction daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Hebei Construction liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 68,75 eine neutrale Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Hebei Construction nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet, da das aktuelle KGV bei 3 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 49 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenpolitik von Hebei Construction schneidet im Vergleich zur Branche Bauwesen schlecht ab, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden. Der Unterschied zum Branchendurchschnitt beträgt 6,29 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.