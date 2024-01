Hebei Construction Aktie: Chancenlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Hebei Construction liegt bei 3,16, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung gegenüber Hebei Construction. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Aktie von Hebei Construction im letzten Jahr eine Rendite von -36,67 Prozent erzielt, was 31,66 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich für das Bauwesen zeigt sich eine Unterperformance, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hebei Construction-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hebei Construction, wobei fundamentale Kriterien eine positive Einschätzung und technische Analysen eine negative Einschätzung liefern.