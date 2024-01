Hebei Construction Aktie: Chancenlos!

Die Anleger-Stimmung bei Hebei Construction ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,75 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -28 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,63 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht. Somit erhält die Hebei Construction-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Hebei Construction mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,34 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Hebei Construction mit einer Rendite von -39,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 34 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Bauwesen"-Branche von -5,7 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Hebei Construction mit 34,07 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.