Hebei Chengde Lolo Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die chinesische Lebensmittelgesellschaft Cheng De Lolo schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt ihrer Branche. Mit einer Dividendenrendite von 3,86 % übertrifft sie den Branchendurchschnitt von 1,85 % um 2,01 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheng De Lolo liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Aktie ist also weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung nach fundamentalen Kriterien.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Cheng De Lolo-Aktie um -5,65 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur um +2,17 Prozent vom Durchschnitt entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Cheng De Lolo-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.