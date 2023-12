Hebei Chengde Lolo Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich zwischen 0 und 100. Der aktuelle Cheng De Lolo-RSI liegt bei 43,4, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cheng De Lolo gestimmt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren neun positiv, vier negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Cheng De Lolo daher als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheng De Lolo liegt bei 13, was im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Cheng De Lolo daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cheng De Lolo bei 8,63 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 7,77 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -9,97 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -4,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt bildet sich ein Gesamtbefund von "Neutral" für Cheng De Lolo.