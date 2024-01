Hebei Chengde Lolo Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Cheng De Lolo hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor der Verbrauchsgüter gezeigt. Mit einer Rendite von -7,79 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. In der Nahrungsmittel-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite -10,59 Prozent, wobei Cheng De Lolo mit 2,81 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cheng De Lolo bei 8,6 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,93 CNH aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -7,79 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,12 CNH, was einer Differenz von -2,34 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheng De Lolo 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Nahrungsmittel-Branche als neutral eingestuft wird. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 3,68 %, was einen Mehrertrag von 1,98 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Diese höhere Dividendenausschüttung führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".