Hebei Chengde Lolo Aktie: Am Scheideweg

Die Cheng De Lolo-Aktie schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einer Differenz von 2,02 Prozentpunkten (3,86 % gegenüber 1,84 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cheng De Lolo als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cheng De Lolo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 40,48, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Anhand der Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cheng De Lolo eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cheng De Lolo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Cheng De Lolo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,71 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche, die im Durchschnitt um -23,91 Prozent gefallen sind. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Cheng De Lolo um 9,3 Prozent über dem Durchschnittswert von -24,02 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.