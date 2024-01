Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 106,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche lediglich um durchschnittlich 0,38 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +105,72 Prozent für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -1,88 Prozent im letzten Jahr um 107,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical derzeit eine Rendite von 0,04 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Mit einer Differenz von 1,45 Prozentpunkten wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft, was die ausgeschütteten Dividenden betrifft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (65) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,87) ergibt eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufweist, basierend auf dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs.

Insgesamt erhält Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical basierend auf diesen Analysen ein "Gut"-Rating und eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Dividendenrendite und den Relative Strength Index.