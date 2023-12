Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical liegt bei 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,57 CNH. Der letzte Schlusskurs von 14,31 CNH weicht um +89,04 Prozent ab, was technisch gesehen als "Gut" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,75 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von beeindruckenden 106,1 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical sogar um 106,35 Prozent über dem durchschnittlichen Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.