Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical schüttet derzeit eine Dividende mit einer Rendite von 0,04 Prozent aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI 20,4 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical mit 11,71 CNH aktuell -2,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +34,29 Prozent als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical eine Rendite von 52,88 Prozent erzielt, was 74 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 71,16 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.