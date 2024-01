Heba Fastighets Ab Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Heba Fastighets liegt der RSI bei 19,85, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 28,29 und resultiert in einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Heba Fastighets daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Heba Fastighets ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für Heba Fastighets sowohl für den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch den kurzfristigeren 50-Tages-Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.