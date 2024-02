Heavy Minerals Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Analyse von Aktien zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz auch zu den wichtigen Aspekten. Die Aktie von Heavy Minerals hat in den vergangenen Monaten folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher wird Heavy Minerals für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Wertung für Heavy Minerals.

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass Heavy Minerals in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für Heavy Minerals liegt bei 36,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Heavy Minerals mit einem Kurs von 0.078 AUD inzwischen -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht" abgegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -29,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.