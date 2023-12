Heavy Minerals Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Heavy Minerals-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,098 AUD um 18,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,12 AUD liegt. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) einen Wert von 0,1 AUD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten und zeigt somit an, dass die Heavy Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,43, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die Anlegerstimmung und die Kommunikation in den Social Media-Plattformen zeigen eine neutrale Haltung gegenüber Heavy Minerals. Es gab keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Heavy Minerals-Aktie aus verschiedenen technischen und sozialen Analysen ein "Neutral"-Rating, da weder positive noch negative Signale überwiegen.