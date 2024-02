Heatec Jietong ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Heatec Jietong liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Auf Basis des RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 21,43, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse der Heatec Jietong-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,029 SGD, was einem Unterschied von -3,33 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 SGD, was einem Anstieg von +45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Branche zeigt sich, dass Heatec Jietong mit einer Rendite von 4,55 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 13,07 Prozent, wobei Heatec Jietong mit 8,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Heatec Jietong derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied von 22,32 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.