Heatec Jietong Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Heatec Jietong hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,17 Prozent verzeichnet, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 3,66 Prozent, was bedeutet, dass Heatec Jietong mit 7,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Das Anleger-Sentiment rund um Heatec Jietong war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Heatec Jietong eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,021 SGD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,03 SGD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,021 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,03 SGD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Heatec Jietong-Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.