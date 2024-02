Heatec Jietong Aktie: Was für ein Erfolg!

Heatec Jietong wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung somit als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Heatec Jietong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,55 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um 10,89 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Heatec Jietong im Branchenvergleich eine Underperformance von -6,34 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,89 Prozent, und Heatec Jietong lag 6,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass Heatec Jietong weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Heatec Jietong derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 SGD, und der Kurs der Aktie (0,029 SGD) liegt um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 SGD, was einer Abweichung von +45 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Gut".