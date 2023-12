Heatec Jietong Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert dieses auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der Heatec Jietong-RSI liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 35,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Heatec Jietong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,17 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen vergleichbare Aktien um 2,58 Prozent, was bedeutet, dass Heatec Jietong um -6,75 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Heatec Jietong um 6,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Heatec Jietong zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich neutrale Themen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Heatec Jietong gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.