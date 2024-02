Heat Biologics Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Scorpius verstärkt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Scorpius verläuft derzeit bei 0,53 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,33 USD und hat somit einen Abstand von -37,74 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -13,16 Prozent. Insgesamt lautet der Befund somit "Schlecht".

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Scorpius zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Scorpius weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Scorpius somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Analysepunkt.