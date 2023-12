Heat Biologics Aktie: Am Scheideweg

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nighthawk Biosciences diskutiert, wobei an neun Tagen die Stimmung überwiegend positiv war. An vier Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Sentiment jedoch verschlechtert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt wird Nighthawk Biosciences mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Nighthawk Biosciences. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nighthawk Biosciences liegt bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Nighthawk Biosciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,63 USD) um -42,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,36 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-10 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nighthawk Biosciences-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.