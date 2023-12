Heartland USA Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Heartland Financial Usa":

Die Heartland Usa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von 18,15 Prozent verzeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +24,15 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Heartland Usa nur eine schwache Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Heartland Usa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,68 Prozent erzielt, was 35,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,8 Prozent, und hier liegt Heartland Usa aktuell 25,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Heartland Usa-Aktie zeigt einen Wert von 1, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 19,21 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. In Summe ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Heartland Usa-Aktie basierend auf dem RSI.