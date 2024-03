Heartland USA Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Heartland Financial Usa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Heartland Usa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 96, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Heartland Usa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Heartland Usa-Aktie derzeit bei 32,13 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,58 USD, was einem Abstand von +1,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 35,11 USD, was einer Differenz von -7,21 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Zusätzlich liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Heartland Usa-Aktie.