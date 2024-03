Heartland USA Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Heartland Financial Usa":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Heartland Usa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Heartland Usa-Aktie ergibt sich ein Wert von 43,25 für den RSI7 und 50,64 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Heartland Usa eine Dividendenrendite von 3,26 % aus, was 135,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,32 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heartland Usa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 33,41 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heartland Usa mit einem Wert von 17,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.