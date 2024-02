Zedge Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Die technische Analyse der Zedge-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,28 USD liegt, was einer Abweichung von +93,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,65 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von +61,51 Prozent. Daher wird die Zedge-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber der Zedge-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv diskutiert, und negative Diskussionen waren kaum vorhanden. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Zedge-Aktie als neutral. Der RSI7 liegt bei 36,29 und der RSI25 bei 31,18, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Zedge-Aktie.

Insgesamt wird die Zedge-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz als positiv bewertet.