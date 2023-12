Heartland USA Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Heartland Financial Usa":

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Heartland Usa lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Heartland Usa eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Heartland Usa damit 40,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,02 Prozent, wobei Heartland Usa aktuell 30,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Heartland Usa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,03 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 134,47 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.