Heartland Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Für die Heartland-Aktie wird ein RSI von 82,14 gemeldet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,57 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Heartland-Aktie derzeit bei 1,51 AUD. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,21 AUD liegt und somit einen Abstand von -19,87 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 1,38 AUD, was einer Differenz von -12,32 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Die Diskussionen über Heartland in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Heartland in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Heartland. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.