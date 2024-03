Heartland Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI von Heartland liegt bei 48,91, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,1 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Heartland-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 1,48 AUD. Der letzte Schlusskurs (1,2 AUD) weicht um -18,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,27 AUD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,51 Prozent), was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Heartland-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit Analysewerkzeugen frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Heartland hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Heartland wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Heartland auf sozialen Plattformen beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "gut". Insgesamt wird Heartland hinsichtlich der Stimmung als "gut" eingestuft.