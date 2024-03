Heartland Express Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Heartland Express wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV von 119,81 liegt 333 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" von 27,66. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen über Heartland Express in sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Heartland Express nach Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Heartland Express liegt bei 0,62 %, was 4,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Straße und Schiene liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 51,81 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,21 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Heartland Express-Aktie.