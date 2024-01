Heartland Express Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Heartland Express bei 13,08 USD liegt, was einer Entfernung von -12,1 Prozent vom GD200 (14,88 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 13,37 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,17 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Heartland Express als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Heartland Express in den sozialen Medien neutral. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Heartland Express bei -14,6 Prozent und damit mehr als 1258 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Heartland Express mit 25,85 Prozent deutlich dahinter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Heartland Express mit 0,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (4,89 %) niedriger, was einer Differenz von 4,36 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.