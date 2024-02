Heartland Express Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für Heartland Express auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Heartland Express weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,63 Prozent erzielt und liegt damit 264,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 8,7 Prozent, wobei Heartland Express derzeit 29,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heartland Express liegt bei einem Wert von 119, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 27,16) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Heartland Express damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Heartland Express bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.