Heartland Express Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Für die Aktie Heartland Express aus dem Segment "Lkw-Verkehr" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 01.02.2023, 15:04 Uhr, ein Kurs von 16.82 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Heartland Express auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Heartland Express als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Heartland Express-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 15,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 16,82 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Heartland Express mit einer Rendite von 3,95 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,9 Prozent. Auch hier liegt Heartland Express mit 11,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,63 und liegt mit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 34,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Heartland Express auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.