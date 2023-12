Heartland Express Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Heartland Express-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,54 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,25 % als niedrig betrachtet werden kann. Diese Differenz von 4,71 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Kurs von 13,68 USD um +1,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage ab, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Heartland Express-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Neutral" erhalten, wobei die Bewertungen der Analysten bei 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht liegen. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 16 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 16,96 Prozent hindeutet. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch die Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Heartland Express-Aktie bei -14,6 Prozent, mehr als 158 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,95 Prozent, was die deutliche Unterperformance von Heartland Express mit einer Rendite von 23,55 Prozent verdeutlicht. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.